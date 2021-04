Barricata in casa alla Garbatella: salvata dai pompieri - Terzo Binario News

Alle ore 12:30 circa, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato due Squadre operative 7A e 11A, un’autoscala e il Carro Teli per una donna barricata al quarto piano di una palazzina in Via Giovannipoli, 65 nel quartiere Garbatella.

Il personale operativo prontamente intervenuto è entrato all’interno dell’appartamento ed ha assicurato la signora agli operatori sanitari.

Accompagnata all’ospedale Sant’Eugenio, su posto anche una pattuglia dei Carabinieri.