Imbarcazione di grosse dimensioni si sgancia dagli ormeggi e si adagia addosso al Ponte 2 Giugno: chiusura momentanea - Terzo Binario News

Una barca di grosse dimensioni, ormeggiata a monte del Ponte 2 Giugno – intorno alle 6,30 di sabato 2 gennaio – si è sganciata e si è adagiata addosso al Ponte. L’episodio è accaduto a Fiumicino.

Sul posto la Polizia locale, che ha chiuso momentaneamente il Ponte. Sono cominciate le operazioni di recupero, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto.

Così il Comune in una nota: “A causa della collisione della grossa imbarcazione abbandonata e attraccata lì accanto, il Ponte 2 Giugno è momentaneamente chiuso al traffico e l’alzata è interdetta. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.45 di questa mattina. Sul posto il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, i Vigili del fuoco, la capitaneria di porto, i carabinieri e la polizia locale. I vigili del fuoco (squadra 13A, distaccamento di Ostia) stanno eseguendo una prima stima dei danni che, a parte il parapetto del ponte, non sembrerebbero particolarmente gravi. La Capitaneria di porto, dal canto suo, sta coordinando le operazioni per la rimozione del relitto“.