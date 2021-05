Barca affonda a Fiumicino, salvato un marinaio - Terzo Binario News

“A seguito di segnalazione di una persona a bordo di un natante in procinto di affondare a circa 1 miglio a sud dall’imboccatura del porto di Fiumicino, il mezzo della Guardia Costiera già in navigazione nei pressi del natante viene dirottato per fornire prima assistenza.

Il proprietario del natante, sig. Alessandro Sanna, viene recuperato dal MP “DIANA”.

Dalle dichiarazioni rese a questa Capitaneria negli atti amministrativi di rito, viene affermato dal Sig. Sanna che l’unità ha iniziato ad imbarcare acqua per causa sconosciuta e si è inclinata.

Nel frattempo il peschereccio si è avvicinato per fornire assistenza ed il Sig. Sanna saliva a bordo. Non vi sono stati riferimenti ad altri eventi straordinari occorsi.

Si evidenzia inoltre come in questo periodo non sia un evento raro l’avvistamento di cetacei anche a distanza ravvicinata dalla costa.​