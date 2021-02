Barbazza a Minghella: "Saltare fra le coalizioni fa commettere gravi errori" - Terzo Binario News

“Caro Emanuele, capisco che l’articolo di ieri ti abbia procurato qualche ferita e ti abbia un po’ disorientato nell’analisi dei fatti e nella loro ricostruzione storica, ma quando si passa da una coalizione all’altra, con estrema disinvoltura e mancanza di senso etico, si corre il rischio di commettere grossolani errori. Nel merito delle tue argomentazioni:

1) Vogliamo parlare del ballottaggio del 2013? La nostra lista lasciò libertà di scelta, per cui ci fu chi votò Fronti, chi Bacheca, chi non votò, tra cui io. Non ci furono accordi con nessuno, la memoria ti comincia ad abbandonare, i giochi di palazzo appartengono a te e non certo a noi, che non avevamo alcun interesse a occupare poltrone, indipendentemente dal colore della coalizione, come si è visto.

2) La sfiducia a Tidei nel 2007 fu data sia dalla sinistra che dalla destra, la stessa con cui hai governato per 5 anni, saltando poi dalla parte opposta, per opportunismo e convenienza personale.

3) Tu parli di fallimento? Ti ricordo che hai fatto il delegato al bilancio per 5 anni con la precedente amministrazione, contribuendo a portare il Comune al dissesto, di cui sei uno dei principali responsabili, e che ha causato l’impossibilità da parte di questa Amministrazione a poter spendere un euro per i disagi sociali di cui ti riempi la bocca. E quando parli di servizi sociali, lo fai solo per mera finalità strumentale, a fini di consenso elettorale (o per te, o per qualcuno a cui devi rispondere). Vogliamo parlare dei bonus, in cui ti sei infilato, senza averne alcuna competenza specifica, rischiando di darli in modo indiscriminato e socialmente ingiusto.

4) A proposito di presenze o assenze, puoi permetterti di stare in ogni stanza del comune per tutto il giorno (chissà perché, per il bene della città o per motivi diversi?), senza cartellini da dover timbrare, per 38 ore settimanali o persone da soccorrere e assistere quando chiamano d’urgenza.

5) A proposito dello stipendio da Assessore, ti ricordo che il mio ammontava ad un terzo del tuo (essendo io un dipendente pubblico), che, a questo punto, definirei meglio “rimborso spese”. Questo micro stipendio me lo sono guadagnato sul campo, essendomi presentato alle elezioni, avendoci messo la faccia, a differenza di te che non hai saputo/voluto fare né l’uno né l’altro, avendo deciso di “cambiare passo”, (passando da una coalizione di centrodestra a una di centrosinistra), da qualcuno ribattezzato poi in “cambio pasto”. Al mio rimborso spese ho rinunciato, privilegiando la coerenza e la dignità politica (legati al voto contrario sui project), a differenza del tuo stipendio, vero, che invece resta saldamente al suo posto.

6) I project financing non erano nel programma elettorale (altra bugia colossale). Ma certo, tu non puoi saperlo, perché non hai partecipato alla fase preelettorale né a quella elettorale, perché avevi già il posto di assessore assicurato, blindato, in caldo, senza effettuare il benché minimo sforzo.

7) Parli di sincerità? Bisognerebbe chiedere a Bacheca cosa ne pensa. Ti ricordo ancora una volta che ti sei candidato a sindaco per Forza Italia, con manifesti 6 x 6 m, e subito dopo, avendo visto che non era il caso, hai fatto il salto con un accordo di ferro, inattaccabile con Tidei.

8) Quanto alle dimissioni mie e di SD (non mi risulta che tu abbia qualche rapporto con alcuni del gruppo, forse amicali ma non certo politici), ti rammento che il 9 gennaio in consiglio Comunale SD ha votato contro il project del cimitero (come già dichiarato altre volte in passato) (se vuoi, ho ancora articoli di giornale). Il giorno successivo, Tidei dichiarò che SD, a causa del suo dissenso, sarebbe uscita dalla maggioranza. Di conseguenza, sia io che Calistri non abbiamo più messo piede in Comune, nel rispetto e nella condivisione da parte nostra di quando annunciato dal sindaco, in attesa che venisse formalizzata la nostra estromissione.

La nostra fuoriuscita dalla maggioranza, che ha raggiunto la massima espressione proprio quel giorno, in Consiglio Comunale, era già iniziata da tempo, così come è stato espresso sulla stampa nei giorni scorsi, con una progressiva demotivazione operativa e politica da parte mia e degli altri esponenti del gruppo, per i motivi già noti, ivi compresa la tua presenza, indesiderata, non concordata, e non in linea con il progetto iniziale di una coalizione di centrosinistra.

Caro Emanuele, un suggerimento e un’esortazione finali, per consentirti di impiegare al meglio il tuo tempo disponibile per il Comune, sarebbero di invitarti ad occuparti con più attenzione, anziché di politiche sociali, che non è il tuo settore di competenza, di Parcheggi, Wecom, Project sulla passeggiata, e tante altre cose più specifiche che ti appartengono e su cui la città a posto grande attenzione”.

Renzo Barbazza