Al bar senza mascherina: locale chiuso cinque giorni - Terzo Binario News

Al bar senza mascherina. E non solo. Un gruppo di dieci persone è stato sorpreso, ieri pomeriggio dai Carabinieri, davanti ad un bar di Piazza dell’Esquilino. Mentre cinque di loro consumavano delle bevande seduti ai tavolini, senza rispettare il distanziamento sociale, gli altri in piedi, non indossavano la mascherina di protezione.

I Carabinieri arrivati sul posto, hanno identificato il “gruppetto”, mentre il cameriere li serviva, e li hanno sanzionati tutti, per un totale di 2.800 euro.

Successivamente i militari, hanno notificato la chiusura di 5 giorni al titolare dell’esercizio commerciale.