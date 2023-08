Bar chiuso dai Carabinieri a Ladispoli: troppe risse e brutte frequentazioni • Terzo Binario News

A Passoscuro i militari hanno arrestato un 29enne romano intento a danneggiare le aut in sosta

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza, per la durata di 10 giorni, con conseguente chiusura dell’attività, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., al gestore di un bar a Ladispoli.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma su richiesta degli stessi Carabinieri di Ladispoli che, nel corso di vari controlli, hanno accertato che il locale era solito essere frequentato da persone gravate da precedenti penali, da avventori ubriachi che disturbavano la quiete pubblica, e “teatro”, il pomeriggio dello scorso 5 agosto, di una violenta lite tra avventori culminata con l’aggressione di un 27enne romeno, poi denunciato dai Carabinieri per lesioni personali aggravate, nei confronti di un 30enne italiano, colpito al volto con un pugno.

Il ferito, soccorso da personale del 118 e trasportato all’Aurelia Hospital di Roma, aveva riportato una prognosi di 30 giorni.

Nella notte, a seguito di diverse chiamate giunte al 112 che segnalavano una persona che stava danneggiando le auto in sosta, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia sono intervenuti in località Passoscuro dove hanno sorpreso un 29enne romano, già noto per precedenti reati, che alla loro vista ha tentato di aggredirli. I Carabinieri hanno accertato che aveva infranto i vetri di numerose auto in sosta su via Villacidro. È stato arrestato.