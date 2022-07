Bando PNRR Borghi d'Italia, a Tolfa arriverà un milione e 600mila euro • Terzo Binario News

Il Comune ha vinto il bando del Ministero della Cultura che mira ad incentivare la rigenerazione dei piccoli centri. Soddisfatte sindaca Bentivoglio e assessora Pala

Il Comune di Tolfa vince il bando PNRR sui per i borghi d’Italia. Sono 289 i Comuni destinatari, con decreto del 23 giugno, delle risorse del Ministero della Cultura per “L’attrattività dei Borghi” – Linea B, il bando ministeriale che si pone l’obiettivo di incentivare la rigenerazione culturale, sociale e dunque economica dei piccoli Borghi.

Tra questi, il comune di Tolfa, secondo nella Regione Lazio per punteggio e primo dei comuni dell’area di Città Metropolitana di Roma capitale al quale saranno assegnate risorse pari ad € 1.600.000,00 eur per il progetto “Il Borgo di Tolfa tra Artigianato e Turismo”, un’occasione unica per una ulteriore valorizzazione del borgo e delle bellezze artistiche trasformando il patrimonio culturale in patrimonio diffuso.

La sfida ora continua e chiede il massimo coinvolgimento dell’intera macchina amministrativa per le fasi operative successive al finanziamento. La proposta progettuale prevede interventi che possono dare linfa al tessuto economico del borgo attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici, la rigenerazione del patrimonio storico-architettonico di cui Tolfa è ricchissima e l’attivazione di iniziative formative, imprenditoriali e commerciali che creino ricadute occupazionali sul nostro territorio.

Il progetto molto articolato e dettagliato prevede diverse linee di azione che si intrecciano nel tentativo di valorizzare i beni culturali di cui disponiamo tessendo il tutto con l’idea di valorizzare il brand che meglio identifica Tolfa a livello globale, il cuoio.

Soddisfatta la Sindaca Bentivoglio che insieme all’assessore alla cultura Pala ha coordinato tutta la preparazione e predisposizione del progetto che farà di Tolfa un borgo ancora più attraente e riconoscibile a livello nazionale.