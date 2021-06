Bando "Più notti, più sogni": rivolto alle strutture ricettive - Terzo Binario News

“Dando seguito a quanto ho annunciato lo scorso 25 maggio durante la presentazione della misura “Più notti, più sogni” messa in campo dal mio Assessorato per il rilancio del turismo nella nostra Regione”, – dichiara l’Assessore al Turismo ed Enti locali, Valentina Corrado – è stato pubblicato sui siti https://www.visitlazio.com/web/ e www.laziocrea.it l’avviso per manifestazione di interesse rivolto a tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (inclusi gli agriturismi) imprenditoriali della Regione Lazio in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Le adesioni potranno avvenire esclusivamente per via telematica entro le ore 23:59 del prossimo 16 giugno tramite il sito di VisitLazio.com (https://www.visitlazio.com/piunottipiusogni). Per assistenza tecnico-informatica relativa a problematiche nella compilazione delle domande è possibile inviare una e-mail a piunottipiusogni@regione.lazio.it. Più notti, più sogni – ha ricordato l’Assessore – è un’iniziativa da 10 milioni di euro, pensata per rendere la nostra Regione più competitiva, aumentare la permanenza dei turisti sul territorio e sostenere le imprese e l’indotto del settore più colpito dalla pandemia”.