Bando della Regione per la riqualificazione delle aree produttive, Melaragni (CNA): “Intervento nella giusta direzione” - Terzo Binario News

“E’ un intervento che va nella giusta direzione: la riqualificazione delle aree per gli insediamenti artigianali e industriali aiuta la ripartenza delle attività economiche”. Così Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, sul bando da 3,5 milioni di euro pubblicato oggi

dalla Regione Lazio per l’infrastrutturazione delle zone produttive. Saranno finanziati integralmente, con le risorse stanziate, i progetti presentati dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale, dai Comuni e dai Consorzi tra Comuni per la realizzazione sia di opere di

urbanizzazione primaria sia di impianti tecnologici in comune, centri servizi e incubatori.

“Come ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli, la riqualificazione delle aree produttive spinge la competitività delle imprese. Ci auguriamo che anche nei nostri comuni si colga l’opportunità di queste risorse – afferma la segretaria della CNA – e si riesca ad investire per ammodernare le zone artigianali e industriali e per superare situazioni di degrado che non costituiscono certamente un ambiente favorevole allo sviluppo di piccole e medie impegnate ogni giorno a creare benessere per il territorio”.