Banco Farmaceutico di Bracciano: è tempo di ringraziamenti - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

I volontari del Banco Farmaceutico di Bracciano desiderano ringraziare tutti

coloro che hanno aderito alla nostra iniziativa a carattere nazionale, che

si svolge sempre a febbraio.

Quest’anno nonostante l’attuale pandemia da covid-19, abbiamo raccolto ben 212 confezioni di farmaci presso La Rinascente, Morelli e Delle Palme.

Invitiamo tutti coloro che fossero in stato di necessità a contattarci al 3339190466. Con grande riservatezza ci porremo a loro disposizione per la distribuzione di farmaci di fascia C in nostra attuale dotazione.