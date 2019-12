"Bambinopoli": la parola ai piccoli giornalisti di Piscine di Torrespaccata - Terzo Binario News

Una redazione under 10 vivace e capace, un gruppo di docenti impegnate e motivate, una funzionaria educativa e una dirigente scolastica convinte che solo attraverso autentici percorsi di continuità agiti nella didattica quotidiana sia possibile costruire un progetto educativo efficace centrato sulla persona nella sua globalità: questi gli ingredienti che hanno portato alla nascita di #Bambinopoli, il magazine del Polo 0-11 di Piscine di Torrespaccata che poco prima di Natale ha festeggiato la sua prima uscita con un numero zero di cui vi riporto il contributo richiestomi dai giovanissimi giornalisti”. Così Elena De Santis, assessora alla Scuola del Municipio VII.

“E’ stata per me una felice sorpresa trovare il vostro invito a dare un contributo, in quanto Assessore alle Politiche educative e scolastiche del nostro territorio, al Giornale della scuola di Piscine, quell’oasi meravigliosa di giardini curati e gioiosa vivacità in mezzo ai palazzoni grigi di Torrespaccata: bambine e bambini dell’infanzia comunale e della primaria statale, insieme al corpo docente, che raccontano il proprio mondo e aiutano noi adulti a guardarci dentro e intorno con uno sguardo interiore più attento, più acuto, più pronto a cogliere l’essenziale che, come il Piccolo Principe ci insegna, è “invisibile agli occhi”.



“Credo profondamente nell’apporto vitale che voi, cittadine e cittadini più giovani, potete dare a chi, come me, si trova a dover trovare soluzioni, individuare bisogni e sviluppare progetti in situazioni tanto complesse: perché la cosa più importante per trovare le risposte è porsi le domande giuste e in questo voi under 12, coi vostri mille “perché” che sanno andare dritti al cuore delle cose, siete una guida fenomenale”.



“Perciò al Presidente #Conte, venuto in visita in una delle nostre scuole a ridosso di due Giornate importantissime come il 20 novembre Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e il 25 novembre Giornata mondiale contro la violenza di genere, ho portato in dono una preziosa testimonianza frutto del lavoro di vostri coetanei di un’altra scuola del nostro Municipio: il braccialetto lavorato all’uncinetto con il gomitolo simbolo della costruzione della #Comunità #educante #diffusa del VII Municipio, un oggetto che possa ricordargli come la prospettiva migliore da cui osservare le cose e prendere decisioni sia quella a misura di bambino.

Quando piccoli e grandi si mettono insieme a tessere relazioni autentiche ritengo davvero che siano in grado di cambiare il mondo, per renderlo un luogo più bello per tutti e per ognuno: ed è questo l’augurio che faccio alla vostra Redazione, piccola d’età ma grandissima per il contributo che è in grado di dare. Ad maiora!”.

“Per sfogliare l’intero numero di questo coloratissimo giornale, ricco di contributi importanti (quale quello della maestra Teresa #Vergalli, staffetta partigiana che ha insegnato, poi, a Cinecittà come insegnante elementare

adottando didattiche innovative, riportate nel 1982 in un volume di Giunti, scritto insieme ad Ermanno Detti e Mario Di Rienzo, intitolato: «Il giornalino scolastico in Italia» online all’indirizzo htpps://ilgiornalino-scolastico.blogspot.com) e di notevolissimi spunti di riflessione sui diritti delle bambine e dei bambini illustrati dai protagonisti stessi (accompagnati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria) potete collegarvi all’hotel page dell’Istituto comprensivo di via Giuseppe Messina: http://www.icviagmessina.edu.it/“.

“Un sentitissimo ringraziamento alla Funzionaria Poses Daniela Catalano e alla Dirigente scolastica Andreina Mascio come referenti delle rispettive scuole, ossia dell’infanzia comunale di Piscine e della primaria statale De Filippo: è per me un vero privilegio poter condividere con loro e con le loro comunità questa visione di scuola priva di steccati e balaustre, ma ricca di ponti e sentieri non battuti che si addentrano nel pullulante rigoglio della foresta in silenziosa, ma costante e tenace crescita”.