Bambini al freddo nell'Ic Carlo Alberto Dalla Chiesa: oggi sit-in davanti all'assessorato comunale - Terzo Binario News

“Bambini a scuola al gelo nell’inerzia dell’Amministrazione comunale. Un’assurdità inaccettabile che si protrae da ormai due mesi nell’Istituto comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa, dove gli alunni fanno lezione in corridoio a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento”. Così il consigliere capitolino Marco Palumbo (Pd).

“Guasto che è avvenuto prima di Natale e che inspiegabilmente non è ancora stato riparato, peraltro in pieno inverno, nonostante le continue sollecitazioni agli uffici competenti del Comune di Roma. Massima solidarietà alle famiglie che oggi si riuniranno in sit in davanti l’Assessorato capitolino ai Lavori pubblici per chiedere risposte al problema. La Giunta Comunale chiarisca i motivi del protrarsi di questo grave disagio e prenda tutti i provvedimenti necessari a garantire la soluzione del guasto in tempi brevi”.