Bambina morsa al polpaccio da un cane: paura al Corviale - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Una bambina morsa da un cane. È successo al Corviale sabato scorso. I genitori della piccola hanno presentato denuncia ai carabinieri. Secondo quanto raccontato, la bimba insieme alle due sorelle (tutte e tre sono minorenni) e la madre stavano facendo una passeggiata. Intorno all’ora di pranzo, sono comparsi cinque cani, uno dei quali ha azzannato la piccola al polpaccio. La donna, spaventata, ha preso in braccio la bimba (poi refertata in ospedale con cinque giorni di prognosi) e si è allontana insieme alle altre due figlie.

Il padre delle ragazzine, qualche giorno dopo, ha affidato il suo sfogo ai social: “È andata bene, poteva andar molto peggio del morso che si è presa la nostra piccola. Ogni qualvolta succede un fatto del genere, vanno avvertite le autorità, purtroppo abbiamo appreso che eravamo i primi a denunciare l’accaduto. Non è possibile che tutta la splendida passeggiata dietro al palazzone non sia fruibile e che ora, visti anche i fatti, molti non ci vadano per paura”.

“È un terreno che deve essere disponibile per chiunque voglia farsi una passeggiata in tranquillità – ha terminato – sarebbe il caso che finalmente venga bonificato dall’amianto presente e dalle carcasse di alcune macchine. Le istituzioni hanno il dovere di tutelare la sicurezza dei propri cittadini e del nostro paesaggio”.