Balzoo porta cibo e aiuti ai mici di Ladispoli - Terzo Binario News

I progetti di Balzoo Litorale Nord di Roma.

A distanza di un mese dall’ultima donazione nel comune di Santa Marinella, prima della conclusione del 2021, i volontari dell’Associazione BALZOO sez. Litorale Nord di Roma continuano nelle donazioni delle casette per colonie feline e arrivano nella Città di Ladispoli.

ll progetto è stato realizzato da BALZOO sez. Litorale Nord di Roma in collaborazione con Hill’s Pet Nutrition Italia, per tutelare i felini e preservare il decoro urbano.

La casetta è stata affidata al tutor di colonia assieme ad una buona fornitura di cibo per il sostegno parziale dei gatti presenti.

Un AIUTO CONCRETO per i gatti randagi del litorale nord di Roma!

BALZOO