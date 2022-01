Balzoo porta 2 quintali di cibo per cani al rifugio de Cesaris di Cerveteri - Terzo Binario News

“Questo weekend i nostri volontari hanno distribuito circa 200 kg di cibo per cani, tutori ortopedici per cani e coperte per i pelosi ospiti del Rifugio di Anita de Cesaris a Cerveteri (RM).

BALZOO è il primo e unico Banco degli alimenti per Animali presente sul litorale nord e sud di Roma (oltre che a livello Nazionale) che sostiene le famiglie e i pensionati in difficoltà economica, le associazioni animaliste locali, spesso abbandonati dalle istituzioni che non riescono a far fronte alle spese per il mantenimento del loro animale domestico evitando così abbandoni.

I volontari BALZOO sono attivi anche nelle emergenze come nell’ultima pandemia COVID19 dove hanno portato e continuano tutt’ora a portare aiuti a domicilio alle famiglie colpite dal Virus”.

BALZOO è l’unica associazione Animalista No-Profit in grado di gestire la logistica di centinaia di tonnellate di generi alimentari per cani e gatti e di ridistribuirli sulla maggior parte del territorio Nazionale.