Baloo e Baffo, due storie diverse e lontane identico bisogno di amore • Terzo Binario News

BALOO, tenero beagle, nato 1.12.2012, BALOO è di taglia medio/piccola buono ed affettuoso. Adatto a persone con esperienza che possano adottarlo dopo una conoscenza e soprattutto che rispettino il suo caratterino un po’ particolare.

BALOO E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

BAFFO 9 ANNI SIMIL SPINONE ENTRATO IN CANILE A 6 MESI

Sono passati 9 anni, è ancora rinchiuso nello stesso box.

E’ cresciuto così…senza una carezza, una passeggiata, un giochino o una corsa spensierata…perché in questo canile i cani vivono H24 nei loro box.

H24…Baffo divide il box con una femmina e un maschio.

E’ molto dolce e buono nonostante la vita che ha subito.

Adottabile centro nord Italia.

Mimma 389-6355214

Clodine 371-4916307

Baffo da 9 anni aspetta la sua carezza.