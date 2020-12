Balduina: voragine in via Livio Pentimalli - Terzo Binario News

Voragine in via Livio Pentimalli, all’altezza del civico 36. L’episodio è avvenuto venerdì 4 dicembre intorno alle 16. Sul posto la Polizia locale del Gruppo XIV Monte Mario per la chiusura e la messa in sicurezza della strada.

⛔#Roma #stradadissestata – Via Livio Pentimalli STRADA CHIUSA tra Via Fusco e Via della Balduina#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) December 7, 2020

Julian Colabello, consigliere Pd del Municipio XIV e presidente della locale commissione Trasparenza, ha commentato: “Nessuno ne discute ma Roma non ha una mappa aggiornata dei sottoservizi né un programma coordinato di manutenzione figuriamoci di rifacimento delle tubature e condutture sotterranee. No, ogni volta che c’è una voragine si tappa, ogni volta che c’è un problema si buca. Che poi nomen omen è la causa della maggior parte delle “buche” di Roma. Sarà pure un problema atavico ma quello che è certo è che in 5 anni non è cambiato niente anzi stiamo pure peggio”.

Foto Facebook Julian Colabello