Grazie alla scorta degli agenti della Polizia locale Gruppo XIV Monte Mario, i bambini della scuola dell’infanzia Cesare Nobili hanno portato a termine la missione: letterine a Babbo Natale spedite.

Gli agenti hanno accompagnato a piedi i piccoli per le vie del quartiere consentendogli di raggiungere in sicurezza l’ufficio postale e spedire così in tempo le lettere con i loro desideri.