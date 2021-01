"Balduina si illumina" con le foto di Andrea Giolivo: su Facebook parte il concorso - Terzo Binario News

In questi giorni il fotografo Andrea Giolivo sta girando per il quartiere fotografando gli luci di Natale più belle di balconi, palazzi e negozi di Balduina, “uno dei quartieri di Roma con più allestimenti e tra i più belli e mi piacerebbe diffondere le foto e far partecipare tutti” ha scritto Giolivo. Così, su Facebook, è stato lanciato un concorso on line “per pubblicare tutte le foto di Andrea e far votare a tutti coloro che vorranno il balcone o negozio o palazzo più bello o suggestivo”.

L’iniziativa è stata lanciata dal Gruppo Balduina. “Come partecipare? Funziona così: Andrea continuerà a girare per il quartiere fotografando tutto quello che luccica. Se volete segnalare un balcone o allestimento in particolare scrivete alla pagina l’indirizzo e lo faremo sapere ad Andrea, se non lo ha già fotografato passerà per inserirlo sull’album”. Dal 28 dicembre le foto sono state pubblicate in un Album sul Gruppo Balduina

(https://www.facebook.com/groups/770029413061939 ). Per votare basterà iscriversi al gruppo “mettendo like alla/e foto che preferite. Verso metà gennaio chiuderemo le votazione e vedremo chi ha vinto! Avremo diverse categorie per dare più possibilità di vincere”.

Un’idea, o meglio, “un piccolo gioco per conoscere meglio il quartiere anche restando a casa in questo Natale così strano. Essendo on line, l’evento è completamente gratuito e aperto. Ovviamente le date possono variare se ci sarà molta partecipazione o se Andrea magari vorrà pubblicare qualche giorno dopo”.

Foto evento Facebook