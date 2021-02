Basket, le gare della Rim Cerveteri sul loro canale youtube - Terzo Binario News

“La RIM è una delle realtà sportive più importanti di Cerveteri.

Una società in continua crescita, che sia nel basket che nella pallavolo in questi anni ci ha regalato grandi emozioni e vittorie.

In questo periodo così difficile anche per il mondo sportivo, hanno un nuovo obiettivo: quello di riuscire a trasmettere in diretta streaming su YouTube le loro partite.

Per farlo, devono raggiungere i 1000 iscritti. Possiamo aiutarli entrando al link e cliccando su “ISCRIVITI”.

Ecco il canale: https://www.youtube.com/channel/UCQu5AhOaYx7Jzbq3rFk79Pw?app=desktop

Alessio Pascucci