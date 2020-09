Bagno di folla per il Santa Marinella Rugby - Terzo Binario News

Il Santa Marinella Rugby si è presentato alla Perla raccogliendo applausi e consensi. Circa un centinaio di persone si sono ritrovate al PalaDeAngelis per il benvenuto alla nuova società ovale, un unicum per Santa Marinella che finora non aveva mai avuto un sodalizio di rugby.

A battezzare la nuova realtà, che farà il suo esordio sul campo B di via delle Colonie mercoledì pomeriggio, c’erano le istituzioni, sia amministrative che sportive. Infatti hanno voluto complimentarsi con l’iniziativa il sindaco Pietro Tidei, la delegata allo sport Marina Ferullo e il dirigente comunale Mario Curi, con questi ultimi due che hanno curato la gestione degli spazi del campo con le società di calcio trovando una quadra tutt’altro che semplice. Così facendo è assicurata la convivenza fra sodalizi che sembra abbiano persino fraternizzato in un certo senso. Poi ha parlato il presidente del Comitato regionale della Federugby Antonio Luisi che ha detto: <Siamo in difficoltà economiche, ma per i rossoblù c’è a disposizione ogni tipo di supporto tecnico. Non è il professionismo l’obiettivo, ma la crescita unita alla formazione”.

A presentare il sodalizio nella sua interessa i cinque “cavalieri” che hanno dato vita al sodalizio ovvero la presidente Germana Raponi (<sono commossa, abbiamo portato il rugby di base laddove non c’era” ha detto), il vice Giordano Ritti, il segretario Alessandro Mameli, il consigliere Felice Raponi ed Emanuele Diottasi, responsabile del progetto tecnico. Questi ha elencato quelli che sono gli obiettivi, fissati in un programma triennale, durante il quale si vuole consolidare la realtà santamarinellese avendo fin da ora riscontri interessanti. Confermato il marchio francese Le Coq Sportif quale sponsor tecnico, resta il nodo del campo che per ora è in terra battuta, nell’attesa del sintetico da stendere sul campo principale.