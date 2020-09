Salvano due bagnanti all'Albarella vicino Rovigo: i soccorritori sono di Civitavecchia - Terzo Binario News

I vigili del fuoco sono intervenuti al largo di isola di Albarella, in provincia di Rovigo, con l’elicottero Drago 71 e i sommozzatori per il salvataggio di due persone andate in difficoltà a circa 200 metri dalla riva.

Subito dopo l’allarme i due giovani che si trovavano al largo su una secca e non riuscivano a rientrare per le forti correnti, sono stati raggiunti da altri due bagnanti andati in soccorso. L’elicottero arrivato sulla verticale ha fatto entrare in acqua i due sommozzatori, i quali hanno provveduto a verricellare a bordo i due giovani andati in difficoltà, che sono stati portati a riva dall’elicottero. Successivamente sono stati recuperati anche i due soccorritori di Civitavecchia, intanto rimasti in acqua con l’altro sommozzatore, evitando un faticoso rientro in acqua visto le condizioni sempre più avverse del mare.

I due naufraghi recuperati sono stati assistiti dalla squadra dei vigili del fuoco di Adria e dal personale sanitario accorsi sul posto.