Baci Sospesi, la statua da inaugurare a Passoscuro - Terzo Binario News

Appuntamento per sabato sul lungomare di via Carbonia, all’angolo con via Pattada

Si chiama Baci Sospesi la nuova scultura che verrà inaugurata a Passoscuro il 29 agosto prossimo, in uno dei molteplici ingressi sulla spiaggia.

L’autrice dell’opera, Barbara Sbrocca (www.sbrocca.com), fa parte del nutrito gruppo di artisti che da due anni sta dando linfa vitale all’opera di riqualificazione del territorio curata dall’associazione “L’isola delle correnti”. Grazie a questo gruppo di volontari, fin dal 2018 Passoscuro ha cambiato volto, con oltre cento opere tra murales, sculture e fotografie, tutte a cielo aperto come in una grandissima galleria d’arte pubblica.

Questa nuova opera, che verrà posizionata fronte-mare, porta con sé un messaggio che invita alla condivisione e alla speranza. “Baci Sospesi” è un invito a riflettere su ciò che accomuna tutti gli esseri umani: l’esigenza di amare ed essere amati, di essere visti, di stare in rapporto.

Oltre ad essere una scultura, “Baci Sospesi” è un progetto di respiro internazionale che prevede una serie di installazioni in più luoghi del Mediterraneo, un racconto itinerante e una raccolta di interviste audio, registrate dall’artista a persone di varia provenienza.

La scultura stessa conterrà stralci delle interviste, stampati su fogli di carta. Le interviste saranno poi ascoltabili sul web sul sito dell’artista e su www.bacisospesi.com.





I foglietti di carta col tempo verranno soffiati via dal vento, lavati dalla pioggia, rubati… e si farà così spazio a nuovi messaggi che i passanti vorranno lasciare, come messaggi in bottiglia.

La scultura diventerà quindi un veicolo d’amore: chi ha “baci” dona, chi non ne ha… prende.

L’inaugurazione di Baci Sospesi, la cui prima installazione sarà donata appunto alla cittadina di Passoscuro, avverrà il 29 agosto alle 18.30, sul lungomare di via Carbonia (angolo via Pattada).



Per maggiori informazioni: bacisospesi@sbrocca.com

https://www.facebook.com/bacisospesi

www.bacisospesi.com