Baccini: “Misura colma, Montino si dimetta da Sindaco di Fiumicino” • Terzo Binario News

La misura è davvero colma. Dopo le dimissioni dell’assessore Angelo Caroccia, il centrosinistra perde pezzi. La nostra compagine invece è unita. L’ho ribadito pochi minuti fa all’Ansa.

ROMA, 22 MARZO – Per il candidato sindaco del centrodestra a Fiumicino Mario Baccini, dopo le dimissioni dell’assessore Angelo Caroccia, il centrosinistra “perde pezzi mentre la nostra coalizione è unita: il sindaco Montino si dimetta”. “Un lavoro, quello della coalizione di centrodestra, che in questi anni ci ha portato a essere uniti e arrivare compatti per idee e programmi alle elezioni, mentre assistiamo allo sgretolamento del centrosinistra che quotidianamente perde pezzi. Le elezioni si avvicinano e per quel che ci riguarda abbiamo scelto di presentarci esclusivamente con i simboli dei partiti di centrodestra che si sono già presentati alle regionali e alle politiche, insieme alle liste civiche che da sempre mi sostengono. Sicuramente, però, una riflessione sul perché in molti nel suo centrosinistra abbandonino la nave a pochi giorni dalle elezioni il sindaco dovrebbe farla, perlomeno per guardare indietro e capire quanto questi dieci anni siano stati distruttivi per la sua coalizione e per la città”. “Non ci faremo trascinare in un dibattito sterile che non è utile alla città soprattutto per quanto riguarda le questioni interne di un centrosinistra sempre più frantumato e in cerca di appigli e pretesti per fare eco. Il sindaco, al posto di assumere interim, farebbe bene a dimettersi prendendo atto che la sua maggioranza non esiste più”. (ANSA)