"Baby gang a Ladispoli, Grando non ha riservato nulla ai ragazzi" - Terzo Binario News

Nota di Italia in Comune Ladispoli, Azione Ladispoli, Italia Viva Ladispoli e PSI Ladispoli

“La notizia di un accoltellamento avvenuto tra minori, durante una rissa, nei pressi del Viale Italia, luogo frequentatissimo che avrebbe potuto essere scenario di un dramma ben peggiore di quello che fortunatamente è stato ha suscitato commenti tra i cittadini.

La città si è divisa tra colpevolisti dei genitori, accusatori delle istituzioni o coloro che chiamano in causa il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine.

Sebbene non si possa escludere nessuna concausa, il ruolo della politica non è quello di entrare nel giudizio morale sull’operato di un genitore, bensì quello di chiedersi se le Istituzioni abbiano fatto abbastanza per supportare famiglie in difficoltà, ragazzi abbandonati a se stessi o per il controllo del territorio.

Innegabilmente un accoltellamento tra minori può considerarsi l’acuto di un disagio più subdolo che ha attecchito tra i giovani del nostro territorio, molti dei quali per fortuna reagiscono ben diversamente ma non per questo possono dirsi al centro delle attenzioni della Città.

A questi ultimi la politica migliore dovrebbe dare delle risposte fattive e non trincerarsi dietro un banale “interverremo con mano forte” del delegato alla Sicurezza (del giorno dopo).

La riflessione politica, quindi, è che ai tanti ragazzi perbene di questa città, il Sindaco Grando non ha riservato alcunché negli ultimi 5 anni: il teatro Massimo Freccia è stato trasformato per pochi spicci in un cinema che ancora non vede la luce, il centro di aggregazione giovanile è stato smantellato, il consiglio comunale giovanile soppresso e la biblioteca comunale ha esteso i suoi orari (come avevamo richiesto) solo per l’intervento di un consigliere di opposizione.

E allora chiediamo ai cittadini – senza che questo sia un alibi per nessun delinquente – ai tanti bravi e tranquilli ragazzi della Città cosa ha offerto il Sindaco Grando negli ultimi 5 anni a parte scorrerie di moto d’acqua e ruote panoramiche?

Perché Ladispoli non ha un assessore alle politiche giovanili?

Perché non c’è un centro di aggregazione giovanile?

Per chi fosse curioso di sapere cosa si può fare quando si hanno delle idee e delle capacità di amministrare, consigliamo di visitare il seguente link www.pianorofactory.com ... quello che poteva essere il Centro Arte e Cultura di Ladispoli e che purtroppo non sarà più, grazie al Sindaco Grando e a chi ha scientificamente smantellato di anno in anno un progetto importante per i giovani ladispolani.

Giovani ladispolani che hanno tremendamente bisogno di una politica che creda in loro e offra una vera partecipazione alla politica e una attenta discussione sulle loro necessità”.

Italia in Comune Ladispoli

Azione Ladispoli

Italia Viva Ladispoli

PSI Ladispoli