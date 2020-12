Babbo Natale porta regali ai piccoli pazienti dell'ospedale Forlanini - Terzo Binario News

Nei giorni scorsi Babbo Natale è arrivato anche per i piccoli pazienti ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale San Camillo – Forlanini di Roma. Non aveva renne a trainare la sua slitta, ma era accompagnato dai motociclisti della Questura e dai poliziotti della Polizia postale, che hanno portato in dono peluche e baci Perugina al cioccolato.

Come vuole la tradizione, i regali sono stati lasciati sotto il grande albero di Natale allestito nel giardino della Piastra dell’Ospedale.

Ad accogliere il Babbo Natale della Polizia di Stato c’era il direttore generale del nosocomio Fabrizio D’Alba: “È un simbolo forte in questo momento da parte della Polizia di Stato, e il dono che loro fanno ai bambini lo vorrei portare a tutti gli operatori dell’ospedale e del Servizio sanitario che mai come quest’anno hanno dimostrato attenzione e cuore verso i pazienti. Quindi faccio a loro un grande augurio e dico un grande grazie”.

Subito dopo la consegna dei doni, cinque moto della Polizia hanno sfilato sotto il padiglione Flajani, con le sirene accese in segno di saluto per i piccoli ricoverati e di ringraziamento per gli operatori sanitari.