Azzurro Donna dona giocattoli a Repubblica dei Ragazzi e case famiglia di Tolfa - Terzo Binario News

Nei giorni scorsi la rappresentante cittadina di Azzurro Donna Deborah Zacchei e la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Lazio Emanuela Mari hanno portato ai bambini delle Case famiglia di Tolfa (in questo caso alla presenza del sindaco Landi), Santa Severa e presso la Repubblica dei Ragazzi numerosi giochi frutti di raccolte effettuano nei mesi passati. Un gesto particolarmente apprezzato dai ragazzi.

“E’ stato un Natale difficile per tutti – ha spiegato la Zacchei -. Ancora di più per questi ragazzi delle case famiglia del territorio. Da tempo li seguiamo come Azzurro Donna e come semplici cittadini. Sono sicura che diventeranno risorse importanti per il nostro futuro. Ho visto in quegli occhi che ricevevano i regali il vero spirito del Natale”.

“Abbiamo avuto con noi anche Babbo Natale, per questo ringrazio la volontaria locale Francesca Spina, che ha portato i regali ai bambini creando emozione e quell’atmosfera magica che solo il Natala sa dare” ha ripreso la coordinatrice regionale Emanuela Mari.