Azione, "le nostre proposte a sostegno degli studenti di Ladispoli" - Terzo Binario News

Apprendiamo dai media locali della protesta di un gruppo di studenti di Ladispoli a causa della chiusura della biblioteca e della pressoché totale assenza di spazi dove studiare. Un problema questo che, anche prima delle restrizioni anti Covid19, è iniziato a farsi sentire a Ladispoli ormai da alcuni anni, soprattutto con la riduzione degli orari della biblioteca, la chiusura delle aule del Centro Arte e Cultura dove gli studenti si riunivano per le attività di studio e la recente trasformazione del centro giovanile nella nuova sede dei Vigili Urbani.

Una città di circa 10mila abitanti in età di studio (5-29) ha 1 biblioteca con 70 posti, chiusa il sabato e la domenica, nessuna aula per lo studio, nessuno spazio di aggregazione giovanile. Una carenza di spazi e luoghi di fermento per la cultura che affligge anche le altre fasce di cittadini non più studenti ma amanti

della lettura e dello studio.

L’attuale Amministrazione sul piano culturale è impegnata nella creazione di una fantomatica idea di “Ladispoli del Caravaggio”, arrivando a promuovere l’idea di trasformare uno spazio al centro città in un museo delle copie del Maestro.

Dall’altra ha appena finalizzato la concessione ad un privato del teatro nel Centro di arte e cultura Massimo Freccia per la costruzione di un cinema, sfruttando un edificio che era stato ristrutturato con soldi pubblici e consegnato alla città per iniziative puramente culturali e di interesse pubblico.

Se a questo aggiungiamo che la Giunta del Sindaco Grando ha già approvato bandi di affidamento delle aree verdi al centro città per trasformarle in giostre all’aria aperta e che ha disposto la chiusura del centro giovanile in viale Mediterraneo, si percepisce chiaramente ciò che gli Studenti Ladispolani stanno sperimentando in prima persona: la totale assenza di idee e progetti concreti per lo studio e l’aggregazione dei giovani ladispolani.

Azione a Ladispoli intende dare una svolta netta a questo approccio ideologico che relega la cultura a fenomeno di marketing politico o business di piccolo cabotaggio per pochi fortunati. Azione si unisce e sostiene pertanto l’iniziativa del gruppo di Studenti di Ladispoli nel denunciare la carenza di spazi adatti allo studio e promuove nel suo programma di costruzione di una “Città sostenibile”, per la cultura, l’economia e l’ambiente le seguenti proposte:

LAB_Lad: trasformazione dell’immobile acquisito in via Ancona, piuttosto che in un grottesco e inutile museo, in uno spazio per i giovani dove possano studiare e incontrarsi, sull’esempio di quanto viene fatto altrove per creare aggregazione e cultura fertile per nuove startup;

UNI_Lad: promozione di un “Ateneo virtuale a Ladispoli” sfruttando l’apertura delle Università alle lezioni a distanza come misura anti-Covid19. Il progetto mira a ridurre il fenomeno del pendolarismo degli studenti universitari, con l’ulteriore aggravio di dispersione delle risorse economiche fuori dal territorio, a creare una “Comunità Universitaria locale”, ad istituire un “Comitato Universitario Ladispolano” di supporto all’amministrazione pubblica;

Biblioteca H24 e 7/7: ampliamento dell’orario e dei giorni di apertura della biblioteca, anche sabato e domenica, installando modalità di accesso autonomo e riservato alle aree di studio. Solo così la biblioteca vivrà tutto l’anno H24, trasformandosi in un vero e proprio polo culturale per la città;

Parks-for-reading: le aree verdi sono “infrastrutture” della città che possono essere impiegate per creare spazi di aggregazione e studio all’aria aperta per giovani e meno giovani, affinché le diverse generazioni ladispolane possano incontrarsi, capirsi e sostenersi, congiunti dalla cultura o dal semplice amore per la lettura, lo studio o la cultura.

Per discutere insieme tutti questi argomenti e presentare le nostre idee/progetto, sostenute da relativi studi di fattibilità e finanziabilità, invita tutti gli studenti interessati a collegarsi al webinar “LAB_Lad: studio,

cultura, innovazione” che si terrà sull’argomento in data sabato 3 aprile ore 16.

cultura, innovazione” che si terrà sull’argomento in data sabato 3 aprile ore 16. Seguiteci sulla nostra pagina FB e sui nostri canali Instagram, a breve pubblicheremo il link dove seguire la diretta.

Gruppo Ladispoli-Cerveteri in Azione