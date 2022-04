Aziende zootecniche di Fiumicino premiate a Bastia Umbra - Terzo Binario News

“Complimenti agli allevatori di Fiumicino che hanno ottenuto importanti riconoscimenti alla Mostra Nazionale del libro genealogico, svoltasi a Bastia Umbra durante “Agriumbria”, la più ampia rassegna zootecnica d’Italia”. Lo affermano l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli e il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca.

“L’azienda Bio agricola Lauteri Claudio & Figli ha vinto il primo premio con uno splendido esemplare che è stato decretato campione assoluto per la razza Charolaise – sottolineano -. Un bel riconoscimento per un’azienda dedita all’allevamento e all’agricoltura da 4 generazioni e che nel 2009 ha scelto di passare al biologico, per apportare valore aggiunto ai propri prodotti indirizzati ad un consumatore finale sempre più esigente. Oggi l’azienda alleva bovini da carne, ovini da latte e da carne e coltiva cereali, foraggi, ortaggi ed uliveti. Ha inoltre aperto un agriturismo e fa parte del Biodistretto Etrusco Romano”.

“Importanti riconoscimenti anche per un’altra storica azienda del territorio, l’azienda agricola D.M. dei F.lli Di Marziantonio, che, per la razza Frisona, ha ottenuto il 2° e 3° posto categoria vacche giovani e il premio “migliore mammella” – proseguono Antonelli e Di Genesio Pagliuca -. Guadagna poi il secondo posto nella classifica generale. L’azienda alleva vacche Frisone (da latte) dal 1929 ad alta genealogia riconosciuta a livello internazionale; vanta inoltre una vasta produzione orticola. Risultati che testimoniano l’alto livello del lavoro svolto dai nostri allevatori e la qualità della loro produzione. Un lavoro costante e impegnativo che pensiamo debba essergli riconosciuto anche dal mercato”.

“Grazie al progetto “Promozione e valorizzazione dell’allevamento delle razze bovine Charolaise e Limousine italiane del Lazio”, promosso da Anacli ed Arsial, sarà possibile promuovere ed attuare iniziative che contribuiscano al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione di queste razze bovine e dei loro prodotti derivati, nel rispetto del benessere animale e della sostenibilità ambientale” concludono l’assessora e il vicesindaco.