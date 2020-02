Avenali: "Da Vallinfreda partita la raccolta degli oli esausti nei Piccoli Comuni della Regione " - Terzo Binario News

“Con il posizionamento della prima campana è partita la raccolta degli oli esausti sabato 1 febbraio nel Comune di Vallinfreda, piccolo Comune della regione Lazio e Comune Riciclone del 2019 con l’83,91% di raccolta differenziata. Per l’occasione si è tenuto anche un incontro informativo presso la sala Consiliare del Comune rivolto alla cittadinanza, per presentare l’attuazione del protocollo sottoscritto tra Regione ed il Consorzio Renoils”. Così Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio

“Obiettivo principale dell’accordo è attivare gratuitamente il servizio di raccolta di oli e grassi, vegetali e animali, esausti domestici, nei territori dei piccoli Comuni del Lazio, perchè possa aumentare la raccolta differenziata finalizzata al recupero di questi materiali, altrimenti destinati a diventare rifiuto, ma anche per contribuire concretamente ad una politica di corretto trattamento del rifiuto nella nostra Regione e che lo vede passare da rifiuto a risorsa”.

“Nelle prossime settimane partiranno anche le attività nel plesso dell’istituto comprensivo di Arsoli e saranno posizionate le campane negli oltre 50 Comuni che hanno già aderito all’iniziativa. Proprio i piccoli comuni scrigni unici di biodiversità, natura, storia, cultura e tradizioni, ancora una volta possono essere, anche grazie all’attenzione che come Regione Lazio gli riserviamo, in prima fila per la difesa dell’ambiente e per la promozione dell’innovazione ambientale.”