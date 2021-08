Avab Bracciano in trasferta nel Sud Pontino: il bilancio - Terzo Binario News

“Emergenza fuori territorio. Come tante altre emergenze, stessa adrenalina, voglia di essere presente, stessa professionalità, stesso impegno e dedizione… AVAB odv Protezione Civile Regione Lazio.. Coordinamento Coreir Bracciano.

Tre giorni in supporto al territorio del Sud Pontino, ad Itri e Formia per emergenza incendi. Su attivazione regionale e del nostro grande coordinamento regionale Coreir …tre giorni , pochi ma intensi di presidio, controllo territorio, e spegnimento .

Relazionarci con altri colleghi meravigliosi, vita da campo, giorni pesanti con caldo e poche comodità , ma di certo con il cuore pieno di soddisfazione per aver dato un piccolo contributo al territorio e ai colleghi.

Insieme si fanno grandi cose ….la protezione civile è la dimostrazione che il male non vince finché esistono questi angeli in divisa…..tante associazioni, tante divise…Un unico grande cuore.

Grazie in particolare per l accoglienza a Antonio Tomao presidente della PC Formia e alla sua squadra….ottimi operatori !!!

Un grazie al mio Grande presidente del coordinamento Coreir Massimo Gamberone per la costante presenza ed assistenza… e professionalità

Un grazie va alle tante squadre in loco dei vari coordinamenti….ma il piu grande Grazie va a PC Monte Porzio Catone e PC Cave …. E per ultimi ma non ultimi il grazie va ai miei meravigliosi operatori di protezione civile AVAB ODV #bracciano

Avanti tutta sempre a disposizione”.

Presidente Avab odv Bracciano Enza Vergari