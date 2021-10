Avab Bracciano: "Emozionante accogliere Matteo Gamerro" - Terzo Binario News

“È stato emozionante per Bracciano accogliere Matteo Gamerro con il neo sindaco Marco Crocicchi, i cittadini e l’Avab odv Bracciano protezione civile.

Un lungo cammino che Matteo ha fatto con centinaia di km percorsi e tante città incontrate.

La sua testimonianza e forza per tutti noi. Il suo cammino finirà a piazza San Pietro domenica.

Per noi operatori di protezione civile è stata una spinta in più la sua tenacia e passione per la vita ci sarà ancora di più di incoraggiamento.

Tante le associazioni locali presenti”.

Avab Bacciano