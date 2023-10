Autunno in musica, concerto della banda Ponchielli domenica a Civitavecchia • Terzo Binario News

Domenica 22 ottobre con inizio alle ore 18 si terrà, presso la sala Giovanni Paolo II in via Guglielmotti 12 ( cattedrale) il concerto “Autunno in Musica” organizzato dall’Associazione Musicale “A. Ponchielli”, ospite la banda musicale G. Setaccioli di Tarquinia. Le due bande si alterneranno sul palco presentando ognuna un suo programma. Dalle colonne sonore alla musica leggera, da Strauss a Morricone. Sicuramente un evento da non perdere.

L’ingresso è gratuito.