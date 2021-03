Autovelox sull’Aurelia, Codici: "Non segnalati, irregolarità da sanare" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Un esposto ai Prefetti territorialmente competenti ed al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. È l’iniziativa promossa dall’associazione Codici sulla scia delle segnalazioni ricevute da alcuni cittadini in merito al posizionamento degli autovelox lungo la via Aurelia.

“Procedendo verso nord in direzione Toscana – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ci si imbatte in alcuni autovelox che non sono segnalati. Eppure, la legge stabilisce l’esatto contrario, ovvero che il dispositivo deve essere indicato da un’apposita segnaletica. Ci troviamo di fronte, quindi, ad una grave irregolarità. Abbiamo deciso di portare la questione all’attenzione dei Prefetti territorialmente competenti e del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, affinché vengano avviate le verifiche del caso e quindi adottati i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione”.

Nel frattempo, i cittadini sanzionati dagli autovelox non segnalati lungo la via Aurelia, come detto quelli che si incontrano procedendo verso nord in direzione Toscana, possono rivolgersi a Codici per richiedere assistenza sulla multa ricevuta, al fine di verificare la possibilità di chiederne l’annullamento. È possibile mettersi in contatto con l’associazione dei consumatori telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo email segreteria.sportello@codici.org.