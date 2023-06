Autotrasporto, fino a 550.000 euro per l’acquisto di mezzi ecologico • Terzo Binario News

Autotrasporto, fino a 550.000 euro per l’acquisto di mezzi ecologici e

tecnologicamente avanzati. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ha infatti stanziato allo scopo 25 milioni, attraverso un decreto pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale.

La misura riguarda le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi

regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) e all’Albo

degli autotrasportatori. Al finanziamento possono accedere quelle che

hanno avviato gli investimenti a partire dallo scorso 24 maggio.

Al momento non sono ancora stati stabiliti modalità e termini di

presentazione delle domande: per questo si attende un ulteriore decreto.

Gli importi dei contributi saranno modulati in funzione delle tipologie dei

veicoli ammessi a finanziamento.

Per informazioni è possibile contattare CNA Fita di Viterbo e Civitavecchia

allo 0761.2291.

Pubblicato giovedì, 1 Giugno 2023 @ 22:09:16