Automobile si schianta contro una moto e poi scappa, Polizia Locale rintraccia il conducente • Terzo Binario News

I fatti hanno avuto inizio sabato pomeriggio, quando le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per i rilievi di un incidente avvenuto in Via Monte Cervialto , all’incrocio con Via di Valle Melaina: coinvolti un motoveicolo e un’auto che, dopo lo scontro, si è allontanata senza prestare soccorso al conducente del mezzo a due ruote, rimasto a terra gravemente ferito. Il 51enne, alla guida del motociclo Honda Sh, è stato trasportato al Policlinico Umberto I, dove successivamente è deceduto.

Gli agenti, acquisiti alcuni frammenti di testimonianze, si sono messi sulle tracce dell’altro mezzo coinvolto, una Opel Mokka, riuscendo, dopo accurata attività di indagine, ad individuare sia l’autoveicolo sia il conducente che, il giorno prima si trovava alla guida, un cittadino italiano di 49 anni, al momento indagato per omicidio stradale e denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Ulteriori indagini sono in corso da parte della Polizia Locale per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.