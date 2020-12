Autobotte a Ladispoli, ecco dove e quando - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale e Flavia Servizi rendono noto che, vista l’ordinanza di non potabilità emessa a scopo precauzionale, da giovedì 10 dicembre sarà a disposizione dei cittadini un’autobotte con acqua potabile.

L’autobotte sarà posizionata

Zona centro: Piazza Rossellini dalle ore 10:00 alle 13:50

Zona sud: Piazza De Michelis dalle ore 14:00 alle 16:50

Zona nord: Piazza Odescalchi dalle ore 17:00 alle 20:00.

Nel frattempo i tecnici di Flavia Servizi stanno effettuando le ricerche per verificare la cause del problema e sono già state eseguite le analisi chimiche e batteriologiche per verificare la potabilità dell’acqua distribuita.