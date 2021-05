Auto, Risitano brilla nella Gt Endurance - Terzo Binario News

Pronti via e Nicholas Risitano è subito primo nel Campionato Italiano Gran Turismo Cup Endurance.

Il pilota di Civitavecchia ha esordito con la Scuderia Ravetto & Ruberti nello storico tracciato di Pergusa in Sicilia andando subito a bersaglio. Sui 5km di pista vicino Enna, il corridore a bordo della Ferrari 488 Evo, dopo 3 ore e 5 pit stop ha tagliato il traguardo in prima posizione. Ciò significa che, insieme ai compagni di squadra Luca Demarchi ed Edoardo Barbolini, ora conduce la classifica piloti.

Lo stesso Risitano racconta la gara siciliana: «Sono molto soddisfatto della prestazione in generale – spiega il driver locale – e poi sotto il profilo del crono. Sono stato velocissimo ed ho acquisito un buon feeling con la macchina.

Era necessario entrare in sintonia con il mezzo pur essendo per me appena la seconda gara a bordo di questa potentissima vettura capace di scaricare sull’asfalto ben 720 cv. Il team SR&R ha lavorato egregiamente e i pit stop sono stati eseguiti a regola d’arte. Ciò ha consentito a noi piloti di condurre una gara in serenità, dovendo gestire soltanto i consumi».

Poi uno sguardo alla prospettiva dei nuovi impegni: «Ora siamo primi in campionato, ma siamo solo alla prima gara del circuito Endurance, quindi teniamo la concentrazione alta e iniziamo a preparare la terza gara dell’anno che si terra tra due fine settimana sul tracciato di Misano Adriatico». Infine le emozioni provate: «Per me, al debutto in uno dei campionati più importanti al mondo, è importante percorrere tanti chilometri con la Ferrari, vettura che non avevo mai guidato prima di qualche mese fa. Deve crescere il feeling con la guida al fine di ottenere sempre prestazioni migliori. Certamente i due podi ottenuti nelle prime due gare di campionato mi mettono di buon umore oltre dare una carica enorme al team. Ma possiamo sempre fare meglio poiché il campionato è ancora lungo», la conclusione di Nicholas Risitano. Lui e la SR&R saranno impegnati nel Campionato Italiano Gran Turismo Cup dal 4 al 6 giugno sulla pista romagnola.