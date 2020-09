Auto parcheggiate e lavori in corso: assembramenti fuori della Don Milani a Civitavecchia - Terzo Binario News

Una mamma di Civitavecchia segnala una situazione difficile fuori della scuola Don Milani a Civitavecchia. A causa della presenza di alcune vetture parcheggiate di lavori in corso si formano assembramenti laddove non dovrebbero essercene.

“Volevo segnalare la situazione indecente della strada che costeggia la scuola Don Milani. Con i lavori di rifacimento iniziati pochi giorni fa è impossibile passare senza rischiare di essere investiti da tir e genitori impazziti.

L’ingresso riservato alle medie è intasato dalle vetture parcheggiate impedendo il mantenimento della distanza di sicurezza.

Davvero un’impresa attraversare la strada per portare i bambini da una scuola all’altra perché già la situazione è difficile. Li hanno divisi in vari ingressi poi se dall’elementare don Milani per arrivare alla scuola Calamatta bisogna pure passare sulla strada perché il marciapiede è pieno di operai al lavoro, si rischia di essere investiti dai tir che non credo dovrebbero passare da lì…si sfiora il ridicolo.

La scuola ha cercato di scaglionare gli ingressi e gli orari per limitare l’affollamento ma forse sarebbe necessario migliorare anche la situazione esterna per fare in modo di avere posto per il distanziamento e se ci sono le macchine parcheggiate è impossibile sostare negli spazi adiacenti alla scuola”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.