Auto in fiamme alla rimessa del Pinciano spente dai pompieri - Terzo Binario News

Oggi alle ore 10,40 siamo intervenuti a Roma in via Giuseppe Mangili n. 25 per l’incendio di un’autorimessa privata.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, le fiamme per cause al momento imprecisate si sono propagate all’interno del locale bruciando completamente 4 autovetture e 2 ciclomotori.

Appurati danni consistenti al solaio della struttura che hanno indotto i vigili del fuoco a dichiarare inagibile l’autorimessa.

Intervenuti sul posto i vvf del distaccamento di Prati( 9 a ) con l’ausilio di una botte (ab 6 ), del carro autoprotettori ( ta 6) ,dell’autoscala ( as 1 ),del carro sollevamenti .In posto presenti anche i carabinieri ed il 118 per ciò che concerne i loro compiti.