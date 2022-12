Auto in fiamme a Civitavecchia, i pompieri usano lo schiumogeno • Terzo Binario News

Questa mattina alle ore 08.50 i vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Maestrale per incendio auto.

La proprietaria della vettura, accorgendosi delle fiamme ha subito chiamato i Vvf della caserma Bonifazi.

Giunti sul posto, i pompieri civitavecchiesi si sono subito adoperati ad avviare le manovre di spegnimento.

A causa delle fiamme molto pericolose, si è reso necessario l’utilizzo del liquido schiumogeno.

La rapidità delle operazioni di spegnimento ha fatto si che il fuoco non si propagasse alle numerose abitazioni adiacenti.

Non si è registrato nessuno ferito.