Auto come ariete contro il supermercato di Ladispoli: ladri a mani vuote - Terzo Binario News

Indagine dei Carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza

Hanno rubato nei pressii, poi l’hanno presa eusata come ariete per cercare di penetrare nel supermercato Gros di Ladispoli. Missione fallita però per i malviventi, che alla fine hanno solo danneggiato degli infissi.

Questo quanto accaduto stamani a Ladispoli, dove i proprietari si sono ritrovati la brutta sorpresa all’apertura.

Chiamati i Carabinieri della stazione ladispolana, è stata avviata un’indagine e acquisite le immagini fornite dalla videosorveglianza.