Autista aggredito al capolinea del bus - Terzo Binario News

Un 27enne bloccato dalla Polizia

di Claudio Bellumori

Prima il diverbio – per motivi da accertare – poi l’aggressione a un autista Atac e a una guardia giurata. L’episodio è avvenuto in via Casilina, all’altezza di viale Palmiro Togliatti, al capolinea del bus (105). Il tutto è accaduto intorno alle 5,30 di domenica 26 luglio. Protagonista un 27enne – D.R. – che si è impossessato del tesserino del conducente.

Il giovane è stato bloccato dalla Polizia, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.