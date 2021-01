Aurhelio: "Speriamo che i Re Magi portino luce nelle menti degli amministratori di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“Con il favore delle festività natalizie e con consigli comunali pret-a-porter, l’amministrazione comunale persevera con un atteggiamento di assoluto spregio nei confronti dei cittadini o forse solo dei quali non sono rappresentati da essa.

Aldilà della possibilità di conoscere in tempi decenti le convocazioni dei consigli comunali e la perdurante mancanza di opportunità di seguire i lavori in streaming o in differita, alcune operazioni lasciano addirittura senza parole.

La proroga del contratto con la Gesam, le scelte sulla farmacia comunale, i misteri – dopo roboanti appelli – sulla tombatura e il crollo del camminamento sul fosso di Santa Maria Morgana.

Non da ultime, le lentezze degli uffici comunali soprattutto per ciò che concerne l’Ufficio condoni.

A fronte di tutte queste incomprensibili inadempienze, quello che si legge sui giornali sono solo faraonici – guarda il caso – progetti, di cui ancor non si sa, se vedranno l’alba ma che per certo riguardano i famosi seven golden project.

Non da ultimo, quello per i loculi al cimitero e l’improvvisa l’accelerazione sulle ali del sentimento popolare, dell’espansione della zona 167 a Santa Severa, per l’edilizia economica e popolare. Sacrosanta, ci mancherebbe, ma che come al solito preoccupa non per il cosa ma per il come, si arrivi a certe scelte. Ci auguriamo con l’occasione, dopo aver visto il video degli auguri di una parte dell’amministrazione e della minoranza – al quale un po’ di verve non sarebbe guastata – che l’arrivo dei Re Magi possa portare un po’ più di luce nei cuori e nelle menti degli amministratori”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio