Aurhelio: "Segnaletica verticale assente tra via Paolo Borsellino e Via Giunone Lucina" - Terzo Binario News

“A seguito di una opportuna revisione della viabilità tra via Giunone Lucina e Via Paolo Borsellino, probabilmente una sbrigativa sistemazione della segnaletica verticale, determina dei continui problemi tra coloro che transitano su quell’incrocio.

L’unico cartello di divieto d’accesso (quasi invisibile) installato in un angolo in alto della segnaletica e il permanere del cartello che indica la direzione Aurelia su via Giunone Lucina generano pericolo e difficoltà.

Chiediamo un immediato intervento risolutivo e una maggiore attenzione da parte della delegata alla viabilità. Nella giornata di domenica, in ragione della congestione del traffico domenicale, sono stati moltissimi i casi in cui la forza pubblica – presente in ragione della manifestazione del Comitato – è dovuta intervenire per riportare ordine.

Così come per le strisce pedonali a Santa Marinella, occorre sempre una verifica approfondita degli effetti che si producono, a valle degli interventi predisposti”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio