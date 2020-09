Aurhelio: "Riunione inutile e pericolosa quella per le scuole di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“L’assemblea pubblica dei genitori e degli insegnanti di Sabato 12 Settembre, è una ennesima, inutile e sicuramente pericolosa, occasione di assembramento per il Sindaco Tidei, cittadinanza e operatori di servizio.

A differenza di moltissimi comuni del comprensorio, nei quali tra comunicazioni cartacee, sul web e tramite riunioni circoscritte tra insegnanti e genitori per ogni classe, anche questa volta la città dovrà assistere ad una pericolosa ribalta populista del Sindaco.

Anziché favorire piccole riunioni, la grandeur tideiana ha pensato bene – come già accaduto a febbraio in cui fortunosamente non è accaduto nulla, con un sindaco che discettava di assoluta tranquillità e dopo quattro giorni ci segnalava di essere contagiato, avendo messo a rischio centinaia di persone – di ripetere l’evento.

La direzione scolastica che ha già provveduto a comunicare sotto ogni forma, tutte le direttive e i regolamenti è dunque insufficiente?

L’assassino che torna sempre sul luogo del delitto, dovrà dunque spiegarci come si potrà gestire un confronto “partecipativo e democratico” tra decine e decine di perplessità, in quel modesto arco di tempo. Però, quello che pare più evidente è la soluzione parecchio intelligente – come è accaduto del resto, per tutta l’estate – comunicare e vigilare sulle modalità di eventuali assembramenti, organizzando un assembramento di qualche centinaio di persone. Un colpo di genio”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio