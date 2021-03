Aurhelio contro Casella e Fiorucci: "La grave mozione unanime sull'eutanasia non rappresenta tutta Santa Marinella" - Terzo Binario News

L’unanimità in consiglio comunale, sulla mozione a favore della Eutanasia, oltre ad essere viziata nella sua approvazione, rappresenta un messaggio istituzionale sbagliato e non realmente rappresentativo della volontà di tutti i cittadini di Santa Marinella.

La mozione presentata in consiglio dal Paese che Vorrei e nientedimeno che da Fiorucci, un consigliere eletto nel centrodestra, vizia ideologicamente l’assise cittadina e in secondo luogo fornisce una immagine totalmente irreale.

Degli altri consiglieri di opposizione, Casella a parte, nessun segnale significativo a riguardo, oltre ad uno stringato richiamo alla necessità di coinvolgere il mondo cattolico da parte del consigliere Settanni che, ha comunque votato a favore.

La gravità delle idee promosse nella mozione – un mix di strafalcioni terminologici, dati non suffragati da fonti e capziose formule ideologiche, fa il paio con il fatto che il voto non è assolutamente rappresentativo della reale sensibilità di tutti i cittadini di Santa Marinella.

Possiamo segnalare al consigliere Casella e a tutti i consiglieri comunali che alla moina di non aver citato il termine eutanasia, non hanno abboccato tutti.

Su questi temi, i consiglieri di opposizione diano delle risposte chiare, questo atteggiamento equivoco – sostanziato da assenze e firme, sotto mozioni che poi non si votano, non aiuta di certo alla collaborazione”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio