Aurhelio a Tidei: "Cancellate le tradizioni, ormai vieta tutto" - Terzo Binario News

“In questo ultimo scorcio d’estate, residenti e villeggianti della cittadina balneare stanno assistendo ad uno spettacolo quantomeno singolare.

Il Sindaco Tidei dopo avere sottostimato i pericoli del coronavirus e aver subito tra i primi, un contagio evidentemente mal digerito, ha iniziato una battaglia contro tutto e tutti.

Non solo contro i suoi detrattori – che per un certo verso sarebbe anche normale – ma anche contro coloro che dovrebbero essere i suoi naturali alleati. A cominciare dai consiglieri della lista tidei a metà del direttivo del PD, passando per gli insulti a chiunque si frapponga con i suoi progetti, minacciando denunzie e pubblici ludibri, è un fiume in piena.

Dinnanzi ad una opposizione consiliare quasi interamente paralizzata, il Sindaco sonnecchia sugli assembramenti calcistici, approva cartelloni estivi – peraltro sgrammaticati – e poi dal suo hermitage ellenico, si permette di decidere quali manifestazioni debbono essere salvate e quali debbono essere cancellate.

Non solo, forse vittima della calura estiva e generando paralleli tra mortaretti acquistati dai cinesi e il professionismo dei giochi pirotecnici, arriva dove nessuno mai si era avventurato – probabilmente consigliato da un paio di esperti pirotecnici del pcv – vietando i fuochi di artificio e l’accesso agli arenili, per la notte di ferragosto.

Di fatto, si erge a eroe culturale, fondatore di una nuova civiltà e di un immaginario che deve cancellare usi, costumi, consuetudini popolari e tradizionali. Prestando il fianco alle bieche cassandre ideologiche che non vedono nei giuochi pirotecnici e nei raduni con i falò nella notte di mezza estate, un più alto significato simbolico e apotropaico, vieta tutto.

Tutto ciò che non è conforme a quello che gli passa per la testa in quella settimana ma che potrebbe ribaltare completamente la settimana successiva. Del resto lo abbiamo già verificato nei mesi precedenti, tra i tavolini sulla spiaggia e le mascherine obbligatorie ad libitum.

Cancella tutto, stigmatizza, condanna, cambia volto al corso della storia e impedisce il fluire della vita secondo suo il naturale corso, ove scorre da secoli. I cittadini sono pronti a tutto questo? Temiamo a questo punto che il cocktail derivato dalla furia ideologica, la fame di potere, il caldo e una crisi politica amministrativa inarrestabile, possa riservarci sorprese terrificanti. Prepariamoci al peggio. Buon ferragosto”.

Il direttivo del Centro Studi Aurhelio – Santa Marinella