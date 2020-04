Aumentata del 12% a Pasqua la raccolta di rifiuti a Santa Marinella - Terzo Binario News

Per la Gesam l’incremento di differenziata è da imputare alle presenze – stimate in circa 2mila unità – specie a Santa Severa

Incremento di circa il 12% di rifiuti a Pasqua, rispetto ai giorni precedenti, della raccolta di rifiuti a Santa Marinella. A fornire i numeri è la municipalizzata Gesam.

Secondo le stime dell’azienda, nei giorni di feste pasquali, è crescita la raccolta di indifferenziata “indice di chi non separa la carta dalla plastica al resto ma conferisce tutto nello stesso sacchetto”. Inoltre si specifica anche che “questo atteggiamento è tipico di chi non conosce lo svolgimento del nostro servizio”. In particolare, la problematica si è avuta nella frazione balenare di Santa Severa.

In questo senso arriva una spiegazione: “La popolazione stimata della Perla è di circa 20mila abitanti, che producono un certo quantitativo di immondizia. Se questa immondizia cresce del 12% significa un incremento di presenze stimabile intorno alle 2mila persone che evidentemente prima non c’erano”.

Non solo: la municipalizzata ha dovuto fare i conti anche con comportamenti inurbani, come “l’abbandono dei sacchetti nei pressi dei cestini di rifiuti situati sul lungomare santaseverino, che gli operatori sono stati costretti a raccogliere per garantire l’igiene urbana. Un danno notevole, perché tanto materiale sarebbe stato riciclabile e invece è finito nel cumulo di rifiuti indifferenziati”.