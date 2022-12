Auguri al capitano del Settebello di Roma '60 Salvatore Gionta dalla Nautica Campo di Mare • Terzo Binario News

“Di solito non utilizziamo i social per fare gli auguri ai nostri singoli Soci, ma questo signore nella foto merita una eccezione!

Salvatore Gionta, Capitano dell’indimenticabile “Settebello” che alle Olimpiadi di Roma 1960 vinse la Medaglia d’oro nella Pallanuoto!

Buon compleanno Salvatore; orgogliosi di averti nella nostra Associazione nautica Campo di Mare asd – 1969″.

(da Wikipedia) – Nel 1960 il nuovo decennio si apre con uno dei più memorabili trionfi della squadra azzurra. Infatti rimane nella storia della pallanuoto italiana la vittoria dell’oro olimpico alle Olimpiadi di Roma. Davanti al pubblico di casa la Nazionale passa imbattuta sia la prima che la seconda fase del torneo. Nel girone finale si trova contro le più forti squadre del Mondo. Sconfigge la temuta Jugoslavia e l’Unione Sovietica. L’ultima partita la gioca contro l’Ungheria. Questa finisce in pareggio (3-3), ma concede all’Italia la vittoria matematica del titolo. I giocatori al termine della partita si buttano festanti in acqua per lo storico risultato. Successivamente avvengono le premiazioni, dove l’Italia, capitanata da Salvatore Gionta, viene seguita da Unione Sovietica e Ungheria.